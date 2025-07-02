Швеция выделила многомиллионный транш на усиление кибербезопасности Украины: подробности

Шведское агентство по международному развитию Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) выделило новый пакет помощи в размере 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что поддержка предоставляется в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, которая координирует помощь от 11 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости. Средства направят на обновление ИТ-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений.

В министерстве отметили, что только за 2024 год более 2 тысяч кибератак совершили на публичный сектор и госорганы.

Финансирование Sida будет поступать через Estonian Centre for International Development - правительственный фонд Эстонии, который отвечает за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.