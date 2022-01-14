Швеция усиливает военную готовность из-за повышенной активности России в Балтийском море

Генерал-лейтенант и руководитель операций шведских вооруженных сил Лейф Майкл Классон отметил, что военная активность РФ "отклоняется от обычной картины".

"Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации", - сказал он.

В частности, Швеция заметила несколько десантных кораблей Северного флота России, заходящих в Балтийское море. Классон подчеркнул, что в связи с этим некоторые меры, принятые шведскими военными, будут видны, а другие - нет.

"Мы будем действовать в разных местах Швеции, по-разному", - сказал он, добавив, что они будут видны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.