Швеція та Фінляндія просять дозволу вирубувати більше лісів: яка причина

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо написали спільного листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

В ньому вони зазначили, що скорочення вирубки лісів може завадити розвитку галузей, які залежать від деревини, а саме вииробництво целюлози, паперу, біоенергії.

"Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС", — написали Крістерссон і Орпо в листі.

Швеція і Фінляндія — держави Євросоюзу з найбільшою кількістю лісів. Уряди цих країн неодноразово стверджували, що загальноєвропейські правила надто сильно впливають на їхні національні інтереси.

У своєму листі лідери країн Північної Європи попросили Фон дер Ляєн переоцінити роль лісового сектора у досягненні кліматичних цілей ЄС.