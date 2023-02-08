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Швеція схвалила надання Україні понад 400 млн доларів військової допомоги

Фото: Швеція схвалила надання Україні військової допомоги на понад 400 млн доларів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 лютого, шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Швеції.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

Нагадаємо, минулого місяця ми повідомляли, що Швеція надасть Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки.

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