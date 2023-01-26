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Швеція надасть Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки

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Стокгольм, Четвер 26 січня 2023 20:07
Швеція надасть Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки Фото: Швеція надасть Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо надання допомоги для зміцнення ядерної безпеки та електропостачання в Україні. Зокрема, влада виділяє майже 2 млн доларів для фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

"Посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є невідкладною справою", - заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.

В уряді зазначають, що підвищення безпеки на атомних електростанціях і навколо них позитивно позначиться на електропостачанні в Україні. Найменша кількість відключень електроенергії означатиме, що український народ зможе краще пережити і так сувору зиму.

Нагадаємо, постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

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