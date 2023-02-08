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Швеция одобрила предоставление Украине более 400 млн долларов военной помощи

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Швеция, Среда 08 февраля 2023 20:24
Швеция одобрила предоставление Украине более 400 млн долларов военной помощи Фото: Швеция одобрила предоставление Украине военной помощи более чем на 400 млн долларов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 февраля, шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, предусматривающих выделение Украине военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Швеции.

Согласно решению парламента, военная техника, без которой вооруженные силы Швеции смогут обойтись в течение ограниченного периода, будет передана Украине. В целом пакет помощи включает:

  • противотанковое оружие;
  • оборудование для разминирования;
  • легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW);
  • боевые машины Combat Vehicle 90

Отмечается, что законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля. Парламент также добавил, что максимальные расходы на военную помощь Украине составят 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

Напомним, в прошлом месяце мы сообщали, что Швеция выделит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности.

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