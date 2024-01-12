ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція розглядає можливість підтримки місії ЄС у Червоному морі

П'ятниця 12 січня 2024 17:15
UA EN RU
Швеція розглядає можливість підтримки місії ЄС у Червоному морі Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція може надати підтримку операціям ЄС у Червоному морі. Уряд надіслав запит до шведських Збройних сил, які тепер вивчатимуть можливості для цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Göteborgs-Posten.

За його словами, для підтримки безпеки і судноплавства в Червоному морі може знадобитися конкретна шведська підтримка.
"Швеція повністю підтримує зусилля, яких докладають для підтримки безпеки і свободи судноплавства в регіоні. Швеція також вивчає можливості підтримки зусиль у Червоному морі", - заявив він.

При цьому міністр не уточнив, який вигляд може мати така підтримка.

"Ми ще повернемося до цього питання", - додав він.

Прес-служба Збройних сил Швеції заявляє, що відомство отримало запит від уряду з проханням вивчити можливість підтримки операції в Червоному морі.

"Сили оборони дадуть відповідь на запит наприкінці наступного тижня. До цього моменту ми не маємо можливості відповісти на додаткові запитання", - ідеться в заяві прес-служби.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

З листопада 2023 року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми явищами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.

Цього тижня єменські бойовики здійснили найбільшу атаку , при цьому військовим Сполучених Штатів та Британії вдалося відбити її.

У ніч на 12 січня у відповідь на постійні атаки бойовиків Британія та США завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Йемен Швеція
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту