Швеция рассматривает возможность поддержки миссии ЕС в Красном море

Швеция может оказать поддержку операциям ЕС в Красном море. Правительство направило запрос в шведские Вооруженные силы, которые теперь будут изучать возможности для этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Göteborgs-Posten.

По его словам, для поддержания безопасности и судоходства в Красном море может потребоваться конкретная шведская поддержка.

"Швеция полностью поддерживает усилия, предпринимаемые для поддержания безопасности и свободы судоходства в регионе. Швеция также изучает возможности поддержки усилий в Красном море", - заявил он.

При этом министр не уточнил, как может выглядеть такая поддержка .

"Мы еще вернемся к этому вопросу", - добавил он.

Пресс-служба Вооруженных сил Швеции заявляет, что ведомство получило запрос от правительства с просьбой изучить возможность поддержки операции в Красном море.

"Силы обороны ответят на запрос в конце следующей недели. До этого момента у нас нет возможности ответить на дополнительные вопросы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября 2023 года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые, по их зявлениями, якобы имели связи с Израилем.

На этой неделе йеменские боевики предприняли самую большую атаку, при этом военным Соединенных Штатов и Британии удалось отбить ее.

В ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки боевиков Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море - читайте в нашем материале.

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