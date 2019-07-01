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Швеция разместила систему ПВО в Балтийском море из-за РФ

Новости » Общество    01.07.2019 - 20:14
Швеция разместила систему ПВО в Балтийском море из-за РФ
Иллюстративное фото (defense.com)

Швеция разместила комплекс на острове "из-за напряженных отношений с РФ"

Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд в Балтийском море элементы новой системы ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab, дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км. Указывается, что Швеция разместила комплекс на острове "из-за напряженных отношений с Россией".

Новый комплекс призван заменить размещенные на острове ранее мобильные зенитные системы, усилив противовоздушную оборону на острове, отмечает Deutsche Welle.

"Благодаря своему географическому положению, остров предоставляет значительные военные преимущества в вопросе защиты и контроля над судоходством, контроля над воздушным пространством над Балтийским морем и размещения военной техники и оружейных систем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил Швеции.

Напомним, ранее Швеция подписала контракт на поставку зенитных ракетных комплексов Patriot американского производителя вооружений Raytheon Co.

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