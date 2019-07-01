Швеція розмістила систему ППО в Балтійському морі через РФ

Ілюстративне фото (defense.com)

Швеція розмістила комплекс на острові "через напружені відносини з РФ"

Збройні сили Швеції перекинули на острів Готланд у Балтійському морі елементи нової системи ППО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мова йде про зенітно-ракетний комплекс RBS 23 Bamse, розроблений шведською компанією Saab, дальність її польоту ракети становить близько 15-20 км. Вказується, що Швеція розмістила комплекс на острові "через напружені відносини з Росією".

Новий комплекс покликаний замінити розміщені на острові раніше мобільні зенітні системи, посиливши протиповітряну оборону на острові, зазначає Deutsche Welle.

"Завдяки своєму географічному положенню, острів надає значні військові переваги в питанні захисту і контролю над судноплавством, контролю над повітряним простором над Балтійським морем і розміщення військової техніки збройних систем", - зазначається в заяві, опублікованій на сайті збройних сил Швеції.

Нагадаємо, раніше Швеція підписала контракт на постачання зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробника озброєнь Raytheon Co.