Швеция приобретет у США системы Patriot

Контракт предусматривает возможность купить до 300 ракет

2 июля Швеция подпишет контракт на поставку зенитных ракетных комплексов Patriot американского производителя вооружений Raytheon Co. Об этом сообщает "Шведское радио".

Как пишет издание, Швеция не является членом организации Североатлантического договора (НАТО), но она имеет тесные связи с Альянсом и наращивает свои вооруженные силы после десятилетий застоя на фоне растущей обеспокоенности действиями России в Украине. В частности, Швеция, чья существующая система ПВО не может сбивать баллистические ракеты, купит четыре огневые подразделения Patriot и неизвестное количество ракет.

"Эта система показала себя в действии ... есть ряд других стран, которые уже имеют ее, и мы ожидаем первую поставку в 2021 году", - заявил министр обороны Питер Гультквист.

Как отмечается, страна еще в прошлом году начала переговоры о закупке, стоимостью около 10 млрд крон (1,14 млрд долларов). Контракт предусматривает возможность купить до 300 ракет, что приведет к окончательному счету в около 3 млрд долларов.

Основная правоцентристская оппозиция поддержала план, хотя есть разногласия по поводу того, как финансировать операцию.

Напомним, что ранее Израиль приминил систему Patriot по сирийскому беспилотнику.