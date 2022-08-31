Швеция раскрыла детали седьмого пакета военной помощи для Украины

Швеция подготовила для Украины новую партию военной помощи. Это уже седьмой пакет с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter .

По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по вопросам военного обеспечения (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине тяжелого вооружения и средств ПВО. Речь идет о шведских артиллерийских установках Archer и переносных зенитно-ракетных комплексах RBS70.

Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии. Стоимость снарядов 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).

Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба с рабочим визитом побывал в Швеции. После этого он анонсировал новый пакет военной помощи.

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