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Швеция раскрыла детали седьмого пакета военной помощи для Украины

Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швеция подготовила для Украины новую партию военной помощи. Это уже седьмой пакет с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии. Стоимость снарядов 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).

По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по вопросам военного обеспечения (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине тяжелого вооружения и средств ПВО. Речь идет о шведских артиллерийских установках Archer и переносных зенитно-ракетных комплексах RBS70.

Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба с рабочим визитом побывал в Швеции. После этого он анонсировал новый пакет военной помощи.

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