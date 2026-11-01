UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Швеція провела спецоперацію на судні з екіпажем РФ у Балтійському морі

15:31 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Швеція провела нічний рейд на судно з російським екіпажем біля Готланду (wikipedia.org)

Увечері 30 жовтня шведські спецпризначенці провели операцію на борту суховантажу, пов'язаного з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.

Як вдалося дізнатися журналістам, у момент початку спецоперації судно знахоилося в Балтійському морі поблизу північно-західного узбережжя острова Готланд.

Під час перевірки правоохоронці оглянули документи членів екіпажу. З заявою з цього приводу вже виступила речниця Стокгольмського поліцейського округу Каріна Скагерлінд. Вона не захотіла розкривати, громадянами яких країн є моряки, а також не надала додаткової інформації про операцію.

Однак, згідно з даними ЗМІ, на судні перебувають росіяни, найімовірніше - жителі Калінінградської області. Саме там компанія, яка управляє суховантажем, має своє представництво.

Журналісти озвучили припущення, що інтерес шведських правоохоронців до судна міг бути пов'язаний із підозрами щодо причетності компанії до гібридної діяльності та розвідувальних операцій Росії.

Так, відомо, що її кораблі раніше помічали в районах, де згодом виявляли невідомі безпілотники. Як зазначають джерела телеканалу в європейських розвідувальних структурах, ці дрони з високою ймовірністю працюють в інтересах Москви.

Що важливо розуміти, судна цього оператора вже неодноразово потрапляли під перевірки та обшуки в різних країнах Європи.

За словами посла Росії у Швеції Сергія Бєляєва, з кінця 2025 року шведська влада затримала п'ять вантажних суден, серед екіпажів яких були громадяни РФ. Про це дипломат заявив у середині серпня. Згодом два із затриманих кораблів відпустили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ШвеціяРосійська ФедераціяБалтійське море