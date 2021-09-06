Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС

После кризиса в Афганистане в ЕС заговорили о создании сил быстрого реагирования. Швеция не поддерживает эту идею.

"Я не вижу этого в качестве основной линии для решения этих проблем", - сказал Гультквист.

Сотрудничество с США является основой европейской безопасности, считает он.

"Связь через Атлантику остается особенно важной для баланса и стабильности "в нашей части мира", - сказал он, добавив, что то, что происходит в России, представляет "угрозу" для Швеции.