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Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС

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Стокгольм, Понедельник 06 сентября 2021 10:58
Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС Фото: Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

После кризиса в Афганистане в ЕС заговорили о создании сил быстрого реагирования. Швеция не поддерживает эту идею.

Об этом заявил министр обороны страны Питер Гультквист, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

"Я не вижу этого в качестве основной линии для решения этих проблем", - сказал Гультквист.

Сотрудничество с США является основой европейской безопасности, считает он.

"Связь через Атлантику остается особенно важной для баланса и стабильности "в нашей части мира", - сказал он, добавив, что то, что происходит в России, представляет "угрозу" для Швеции.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования.

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