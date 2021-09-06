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Швеція проти створення сил швидкого реагування ЄС

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Стокгольм, Понеділок 06 вересня 2021 10:58
Швеція проти створення сил швидкого реагування ЄС Фото: Швеція проти створення сил швидкого реагування ЄС (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Після кризи в Афганістані в ЄС заговорили про створення сил швидкого реагування. Швеція не підтримує цю ідею.

Про це заявив міністр оборони країни Пітер Гультквіст, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

"Я не бачу це як основну лінію для вирішення цих проблем", - сказав Гультквіст.

Співпраця з США є основою європейської безпеки, вважає він.

"Зв'язок через Атлантику залишається особливо важливим для балансу та стабільності "в нашій частині світу", - сказав він, додавши, що те, що відбувається в Росії, становить "загрозу" для Швеції.

Раніше повідомлялось, що у ЄС обговорюють створення військових сил швидкого реагування.

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