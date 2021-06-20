Швеция продлила запрет на въезд без сертификата о вакцинации

Правительство Швеции продлило запрет на поездки в страну из государств ЕС и Европейской экономической зоны. Запрет продлиться по меньшей мере до 31 августа.

Решение означает, что въезд в Швецию будет разрешен только тем людям, которые могут предъявить так называемые сертификаты о вакцинации. Поэтому туристы должны будут предъявить документ, в котором говорится, что они выздоровели от COVID, недавно сдали отрицательный тест на коронавирус или были вакцинированы от этого заболевания.

Ограничение не распространяется на лиц, въезжающих в страну из Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии.