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Швеция продлила запрет на въезд без сертификата о вакцинации

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Стокгольм, Воскресенье 20 июня 2021 23:10
Швеция продлила запрет на въезд без сертификата о вакцинации Фото: Швеция продлила запрет на въезд без сертификата о вакцинации (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Швеции продлило запрет на поездки в страну из государств ЕС и Европейской экономической зоны. Запрет продлиться по меньшей мере до 31 августа.

Об этом сообщает издание SVT.

Решение означает, что въезд в Швецию будет разрешен только тем людям, которые могут предъявить так называемые сертификаты о вакцинации. Поэтому туристы должны будут предъявить документ, в котором говорится, что они выздоровели от COVID, недавно сдали отрицательный тест на коронавирус или были вакцинированы от этого заболевания.

Ограничение не распространяется на лиц, въезжающих в страну из Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии.

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