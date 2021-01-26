Швеция продлила предупреждение о поездках за пределы ЕС

Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам воздержаться от несущественных поездок в страны за пределами ЕС по меньшей мере до 15 апреля. В то же время ведомство отменило совет воздержаться от поездок в большинство стран ЕС или Шенгенской зоны.

Об этом сообщает The Local.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отныне путешествия в пределах Европейского Союза поощряются. Она также считает, что сейчас путешествия в общем "никоим образом не лишены риска", однако в случае необходимости добраться домой в Швецию из других стран ЕС будет легче.

Отмечается, что рекомендации министерства не является юридически обязательным запретом, но если они будут проигнорированы, то шведскую туристическую страховку могут признать недействительной.

Напомним, ранее власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что из-за нового штамма коронавируса Швеция закрывает границу для путешественников из Великобритании и Дании.