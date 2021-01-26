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Швеція продовжила попередження про поїздки за межі ЄС

Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Швеції рекомендує своїм громадянам утриматись від несуттєвих поїздок до країн за межами ЄС щонайменше до 15 квітня. Водночас відомство скасувало пораду утриматися від поїздок у більшість країн ЄС або Шенгенської зони.

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Про це повідомляє The Local.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що відтепер подорожі в межах Європейського Союзу заохочуються. Вона також вважає, що зараз подорожі в загальному "жодним чином не позбавлені ризику", однак у разі необхідності дістатися додому до Швеції з інших країн ЄС буде легше.

Зазначається, що рекомендації міністерства не є юридично обов'язковою забороною, але якщо вони будуть проігноровані, то шведську туристичну страховку можуть визнати недійсною.

Нагадаємо, раніше влада Швеції заборонила в'їзд в країну з Норвегії через поширення в районі Осло так званого "британського" штаму коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що через новий штам коронавірусу Швеція закриває кордон для мандрівників з Великобританії та Данії.

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