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Швеція прискорить постачання зброї в Україну

Фото: Швеція прискорить постачання зброї в Україну (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

"Угода дає можливість Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, яка стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки", - йдеться в заяві уряду.

Управління оборонних матеріалів Швеції (FMV) також укладає угоду з Україною, яка дозволить країні купувати оборонні матеріали безпосередньо в промисловості з коротшими термінами доставки.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти війну, відновити свою свободу та відбудувати свою країну", - наголосив міністр оборони Швеції.

Допомога Україні від Швеції

Швеція підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Так, в середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка, зокрема, включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.

Пізніше Швеція представила новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови на загальну суму 380 млн шведських крон (32,51 млн євро).

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ШвеціяДопомога УкраїніВійськова допомога