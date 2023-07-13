Швеция ускорит поставки оружия в Украину

"Соглашение позволяет Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, которая касается, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники", - говорится в заявлении правительства.

Управление оборонных материалов Швеции (FMV) также заключает соглашение с Украиной, которое позволит стране покупать оборонные материалы непосредственно в промышленности с более короткими сроками доставки.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько ей нужно, чтобы выиграть войну, восстановить свою свободу и восстановить свою страну", - подчеркнул министр обороны Швеции.

Помощь Украине от Швеции

Швеция поддерживает Украину в полномасштабной войне, начатой Россией. Так, в середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

Позже Швеция представила новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления на общую сумму 380 млн шведских крон (32,51 млн евро).