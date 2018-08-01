Швеція придбає у США системи Patriot

Контракт передбачає можливість придбати до 300 ракет

2 липня Швеція підпише контракт на купівлю зенітних ракетних комплексів Patriot у американського виробника озброєнь Raytheon Co. Про це повідомляє "Шведське радіо".

Як пише видання, Швеція не є членом організації Північноатлантичного договору (НАТО), але вона має тісні зв'язки з Альянсом і нарощує свої збройні сили після десятиліть застою на тлі зростаючої стурбованості діями Росії в Україні. Зокрема, Швеція, чия існуюча система ППО не може збивати балістичні ракети, купить чотири вогневі підрозділи Patriot і невідому кількість ракет.

"Ця система показала себе в дії ... є ряд інших країн, які вже мають її, і ми очікуємо першу поставку в 2021 році", - заявив міністр оборони Пітер Гультквіст.

Як зазначається, країна ще минулого року почала переговори про закупівлю, вартістю близько 10 мільярдів крон (1,14 млрд доларів). Контракт передбачає можливість придбати до 300 ракет, що призведе до остаточного рахунку в близько 3 млрд доларів.

Основна правоцентристська опозиція підтримала план, хоча є розбіжності з приводу того, як фінансувати операцію.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль застосував систему Patriot по сирійському безпілотнику.