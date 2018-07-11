Израиль применил систему Patriot по сирийскому беспилотнику

В Израиле на Голанских высотах прозвучала аварийная сирена

Армия обороны Израиля сбила сирийский беспилотник на Голанских высотах - территории, которая считается спорной. После аварийной сирены, оповестившей о беспилотнике, Израиль выпустил ракета ЗРК Patriot, передает FT.

Известно, что беспилотник летел с территории Сирии. С февраля 2018 года это уже второй случай нарушения воздушной границы Израиля со стороны Сирии.

Сообщается, что перехват произошел, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву, чтобы присоединиться к президенту России Владимиру Путину на матч чемпионата мира.

Отметим, что Голанские высоты - спорная территория. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

Напомним, 1 июля 2018 года стало известно, что руководство армии обороны Израиля приняло решение усилить войска на границе с Сирией дополнительными танками и артиллерией.