Израиль применил систему Patriot по сирийскому беспилотнику

Новости Происшествия 11.07.2018 - 17:05
Фото: ЗРК Patriot (twitter.com/smmsyria)
Фото: ЗРК Patriot (twitter.com/smmsyria)

В Израиле на Голанских высотах прозвучала аварийная сирена

Армия обороны Израиля сбила сирийский беспилотник на Голанских высотах - территории, которая считается спорной. После аварийной сирены, оповестившей о беспилотнике, Израиль выпустил ракета ЗРК Patriot, передает FT.

Известно, что беспилотник летел с территории Сирии. С февраля 2018 года это уже второй случай нарушения воздушной границы Израиля со стороны Сирии.

Сообщается, что перехват произошел, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву, чтобы присоединиться к президенту России Владимиру Путину на матч чемпионата мира.

Отметим, что Голанские высоты - спорная территория. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

Напомним, 1 июля 2018 года стало известно, что руководство армии обороны Израиля приняло решение усилить войска на границе с Сирией дополнительными танками и артиллерией.

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Теги:  Нетаньяху,  Израиль,  Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС