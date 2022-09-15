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Швеция пригласила украинских детей на отдых по просьбе Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Украинские дети смогли отдохнуть от войны на острове в Швеции благодаря договоренностям мэра Киева Виталия Кличко с представителями этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское Nyheter24.

"Мэр Киева Виталий Кличко весной обратился к советнику по финансам в Стокгольме Анны Кениг Джерлмір (М) с просьбой отправить группу украинских детей в Швеции в течение лета, чтобы дать им безопасное убежище от войны. В конце августа белый автобус с 39 детьми и четырьмя взрослыми лидерами отправился из украинской столицы, чтобы через два дня остановиться в Барненс близ Норртелье", - сообщает издание.

В публикации отмечается, что украинские дети расположились на отдых на острове Барненс Стокгольмского архипелага, или Детском острове, где есть зоопарк и много других развлечений. За время отдыха дети заметно расслабились и успокоились.

"Мы очень благодарны, что смогли приехать сюда. Это очень много значит, что дети смогли отдохнуть, отдохнуть от войны. Теперь они осмеливаются думать о будущем и проявляют свои чувства более открыто. Сначала они планировали только один день.Теперь они решаются думать дальше", - говорит руководитель группы Лариса Осадчая.

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Виталий КличкоШвейцария