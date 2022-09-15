Швеція запросила українських дітей на відпочинок на прохання Кличка

"Мер Києва Віталій Кличко навесні звернувся до радника з фінансів у Стокгольмі Анни Кеніг Джерлмір (М) з проханням відправити групу українських дітей до Швеції протягом літа, щоб дати їм безпечний притулок від війни. Наприкінці серпня білий автобус із 39 дітьми та чотирма дорослими лідерами вирушив з української столиці, щоб через два дні зупинитися в Барненс поблизу Норртельє", - повідомляє видання.

В публікації відзначається, що українські діти розташувалися на відпочинок на острові Барненс Стокгольмського архіпелагу, або Дитячому острові, де є зоопарк і багато інших розваг. За час відпочинку діти помітно розслабилися та заспокоїлися.

"Ми дуже вдячні, що змогли приїхати сюди. Це дуже багато значить, що діти змогли відпочити, відпочити від війни. Тепер вони наважуються думати про майбутнє і виявляють свої почуття більш відкрито. Спочатку вони планували лише один день. Тепер вони наважуються думати далі", - каже керівник групи Лариса Осадча.