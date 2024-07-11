Швеция присоединилась к коалиции беспилотников для Украины

Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известное как Международная коалиция беспилотников.

Швеция вместе с другими странами путем совместных закупок будет поддерживать Вооруженные силы Украины дронами. В программу также может быть включено системное обучение.

Министр обороны Швеции Поль Йонсон подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников от имени Стокгольма на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам в отношении закупок, снабжения и обучения пилотов дронов", - заявил он.

Министр отметил, что участие Швеции в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.