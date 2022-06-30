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Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

Фото: Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 июня, правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, власти передадут противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.

Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

В прошлом Швеция четыре раза принимала решение пожертвовать военное оборудование, такое как бронированные переборки, средства индивидуальной защиты, ежедневные порции экологически чистых продуктов питания, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, огнестрельное оружие, противолодочный ракетный комплекс и другое оборудование.

Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл, какую военную помощь будут поставлять страны НАТО для Украины.

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