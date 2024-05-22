Швеція посилила оборону острова в Балтійському морі через Росію

"Готланд - це шведська територія, тому Швеція зобов'язана її захищати, а Готланд має право на захист. Були часи, коли ми скорочували свою військову присутність на Готланді настільки, що там залишалися тільки добровольчі сили внутрішньої оборони. Ці мирні часи минули", - заявив він.

Бюден додав, що війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і Швеції довелося серйозно переозброїти Готланд.

"Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо ситуація із загрозою зростає. Той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море. На даний момент це ми", - додав він.

Головнокомандувач ЗС Швеції наголосив, що Готланд перебуває під захистом військових і за необхідності вони можуть використовувати острів для наступальних операцій.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і контролював те, що відбувається на поверхні і під поверхнею. З Готланда ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці. Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це стане кінцем миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", - підкреслив він.

Водночас він висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін дивиться на Готланд обома очима.

"Мета Путіна - отримати контроль над Балтійським морем. Можливо, він також стежить за Аландським архіпелагом. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах з Балтійського моря. Для Путіна, як і для нас, важливо, щоб Балтійське море залишалося відкритим і безпечним", - заявив він.

Бюден додав, що якщо Росія візьме Балтійське море під свій контроль і перекриє його, то це матиме величезний вплив як на Швецію, так і на всі інші країни, які межують із Балтійським морем.

"Ми не повинні допустити цього. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він лякає членів НАТО", - наголосив військовий.