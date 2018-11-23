Швеция поможет Украине в геологической реформе, - Кирилюк

Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

Геологическая служба Швеции предоставит Госгеонедрам Украины методологическую помощь

Геологическая служба Швеции предоставит украинским Госгеонедрам методологическую помощь по реформированию отрасли добычи недр и проведет обучение специалистов. Об этом стало известно во время визита украинских геологов в Стокгольм.

"Поскольку Украина находится на пути реформ и совершенствования системы недропользования, наши специалисты с удовольствием поделятся своим опытом с украинскими коллегами в совершенствовании развития геологической службы Украины. Насколько нам известно, Украина имеет большой потенциал быть ведущей добывающей страной не только Европы, но и мира, ведь ваше государство занимает одно из топовых мест по запасам многих видов полезных ископаемых. Надеемся, что наши знания будут полезным для Украины", - заявил ведущий геолог Геологической службы Швеции Эрика Ингвалд.

Во время встречи представители геологической службы Украины и представители шведской геологической Службы обсудили вопросы активизации обмена опытом в сфере недропользования. Также шведская сторона заявила, что готова принять украинских специалистов на обучение ради ускорения процессов внедрения европейских требований в сфере недропользования в Украине.

"Для меня, как для руководителя геологической Службы архиважно, чтобы Госгеонедра была прежде всего организацией с высококвалифицированными кадрами международного уровня, которые ориентируются на мировой опыт в недрообласти. Ведь наша глобальная цель реформ в недропользовании - это максимальная открытость и переход на европейские правила сотрудничества с недропользователями. Мы взяли курс на плодотворное сотрудничество с европейскими странами и правительством США для содействия отечественного развития недрообласти", – рассказал врио председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

На встрече также обсудили стратегию развития минерально-сырьевой базы Украины и механизмы привлечения международных инвестиций в добычу.