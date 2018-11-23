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Швеція допоможе Україні в геологічній реформі, - Кирилюк

Новини » Економіка    23.11.2018 - 09:45
Швеція допоможе Україні в геологічній реформі, - Кирилюк
Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

Геологічна служба Швеції надасть Держгеонадрам України методологічну допомогу

Геологічна служба Швеції надасть українським Держгеонадрам методологічну допомогу по реформуванню галузі видобутку надр та проведе навчання спеціалістів. Про це стало відомо під час візиту українських геологів у Стокгольм.

"Оскільки Україна перебуває на шляху реформ та вдосконалення системи надрокористування, наші спеціалісти залюбки поділяться власним досвідом з українськими колегами у вдосконаленні розвитку геологічної служби України. Наскільки нам відомо, Україна має великий потенціал бути провідною видобувною країною не тільки Європи, а й світу, адже ваша держава займає одне з топових місць по запасам багатьох видів корисних копалин. Сподіваємось, що наші знання будуть корисним для України", - заявив провідний геолог Геологічної служби Швеції Еріка Інгвалд.

Підчас зустрічі  представники геологічної  служби України та представники шведської геологічної Служби обговорили питання активізації обміну досвідом в сфері надрокористування. Також шведська сторона заявила, що готова прийняти українських фахівців на навчання задля пришвидшення процесів впровадження європейських вимог в сфері надрокористування в Україні.

"Для мене, як для керівника геологічної Служби архіважливо, щоб Держгеонадра була перш за все організацією з висококваліфікованими кадрами міжнародного рівня, які орієнтуються на світовий досвід в надрогалузі. Адже наша глобальна ціль реформ в надрокористуванні - це максимальна відкритість та перехід на європейські правила співпраці з надрокористувачами. Ми взяли курс на плідну співпрацю з європейськими країнами та урядом США задля сприяння вітчизняного розвитку надрогалузі",  – розповів т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк.

На зустрічі також обговорили стратегію розвитку мінерально-сировинної бази України та механізми залучення міжнародних інвестицій у видобуток.

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Новини України ГосгеонедраОлег КирилюкШвеция
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