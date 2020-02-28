ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МИД Швеции поcетит Донбасс

Новости » Политика     28.02.2020 - 17:56
Глава МИД Швеции поcетит Донбасс
Фото: Анн Линде (twitter.com/AnnLinde)

Визит Анн Линде в Украину запланирован на 2 и 3 марта

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 2 и 3 марта посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, в понедельник, 2 марта, в МИД Украины состояться переговоры Анн Линде с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств будут находиться вопросы украинско-шведского двустороннего сотрудничества, практической помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано обсуждение путей усиления двустороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Во вторник, 3 марта, Анн Линде совершит поездку в район проведения ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 по 6 марта с рабочим визитом Украину посетит министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. В ходе визита он проведет встречи с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.

Глава МИД Канады посетит Украину В Швеции увеличилось число зараженных коронавирусом
Новости Украины Швециявизит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь