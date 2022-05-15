UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, - SvD

Фото: Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 17 мая Швеция может подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Это произойдет при условии, если "все будет идти по плану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - пишет газета со ссылкой на собственные источники.

Отмечено, что согласно плану шведских властей, заявку на членство в Альянсе должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, Канада выступила за ускоренное присоединение Финляндии и Швеции в НАТО.

Также стало известно, что на поддержку Швеции и Финляндии могут рассчитывать в Германии и Румынии.

При этом глава МИД Турции заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако Анкара готова к обсуждению вопроса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвеция