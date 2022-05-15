Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, - SvD

"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - пишет газета со ссылкой на собственные источники.

Отмечено, что согласно плану шведских властей, заявку на членство в Альянсе должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, Канада выступила за ускоренное присоединение Финляндии и Швеции в НАТО.

Также стало известно, что на поддержку Швеции и Финляндии могут рассчитывать в Германии и Румынии.

При этом глава МИД Турции заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако Анкара готова к обсуждению вопроса.

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