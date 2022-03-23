Швеція передасть Україні ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї
Швеція допомагає Україні у боротьбі з Російською Федерацією. Планує додатково надіслати ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.
"Ми вважаємо дуже важливим продовжувати активно підтримувати Україну. Дуже приємно, що вони можуть стати на заваді російським планам на успіх в Україні. Їхня боротьба - це також боротьба за європейський порядок безпеки",- заявив міністр.
За словами Гульквіста, новий пакет військової підтримки також включатиме й обладнання для розмінування.
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