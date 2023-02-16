Швеція передала Україні тимчасові переправи: налагодять логістику і передачу гумдопомоги

Швеція передала Україні 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінінфраструктури .

Зазначимо, що цивільні дорожники вперше отримали подібні спецзасоби. Раніше їх використовували лише військові інженери.

Повідомляється, що у розкладеному вигляді понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Завдяки переправам вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги у звільнені громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності.

Загалом, з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ, ще 3 переправи знаходяться на етапі облаштування.

Нагадаємо, у Миколаївській області збудували переправу через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв мосту.

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