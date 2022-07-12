UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ

Фото: Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Швеции перечислило 577,7 млн шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.

Трансакция была осуществлена 6 июля на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил правительство Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку ВСУ.

Отмечается, что в целом по состоянию на 12 июля на специальный счет было перечислено 19,7 млрд гривен.

В частности, 7,1 млрд гривен поступило из-за границы в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества.

Добавим, что это уже второй перевод средств правительства Швеции на спецсчет НБУ. 3 марта Швеция перечислила более 50 млн долларов (1,5 млрд гривен) на поддержку ВСУ.

Кроме этого, Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия, пулеметов и оборудования для разминирования на более 1,5 млрд гривен .

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияНациональный банк Украины