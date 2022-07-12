Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ

Правительство Швеции перечислило 577,7 млн шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) для поддержки Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.
Трансакция была осуществлена 6 июля на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил правительство Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку ВСУ.
Отмечается, что в целом по состоянию на 12 июля на специальный счет было перечислено 19,7 млрд гривен.
В частности, 7,1 млрд гривен поступило из-за границы в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества.
Добавим, что это уже второй перевод средств правительства Швеции на спецсчет НБУ. 3 марта Швеция перечислила более 50 млн долларов (1,5 млрд гривен) на поддержку ВСУ.
Кроме этого, Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия, пулеметов и оборудования для разминирования на более 1,5 млрд гривен .