Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ

Правительство Швеции перечислило 577,7 млн шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк .

Трансакция была осуществлена 6 июля на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил правительство Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку ВСУ.

Отмечается, что в целом по состоянию на 12 июля на специальный счет было перечислено 19,7 млрд гривен.

В частности, 7,1 млрд гривен поступило из-за границы в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества.