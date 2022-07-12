ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 20:51
Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ Фото: Швеция перечислила 1,7 млрд гривен на поддержку ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Швеции перечислило 577,7 млн шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.

Трансакция была осуществлена 6 июля на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил правительство Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку ВСУ.

Отмечается, что в целом по состоянию на 12 июля на специальный счет было перечислено 19,7 млрд гривен.

В частности, 7,1 млрд гривен поступило из-за границы в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества.

Добавим, что это уже второй перевод средств правительства Швеции на спецсчет НБУ. 3 марта Швеция перечислила более 50 млн долларов (1,5 млрд гривен) на поддержку ВСУ.

Кроме этого, Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия, пулеметов и оборудования для разминирования на более 1,5 млрд гривен .

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Национальный банк Украины
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит