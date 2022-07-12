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Швеція перерахувала 1,7 млрд гривень на підтримку ЗСУ

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Вівторок 12 липня 2022 20:51
Швеція перерахувала 1,7 млрд гривень на підтримку ЗСУ Фото: Швеція перерахувала 1,7 млрд гривень на підтримку ЗСУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Швеції перерахував 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд гривень в еквіваленті) для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк.

Трансакція була здійснена 6 липня на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки ЗСУ.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко подякував уряду Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку ЗСУ.

Зазначається, що загалом станом на 12 липня на спеціальний рахунок було перераховано 19,7 млрд гривень.

Зокрема, 7,1 млрд гривень надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти.

Додамо, що це вже другий переказ коштів уряду Швеції на спецрахунок НБУ. 3 березня Швеція перерахувала понад 50 млн доларів (1,5 млрд гривень) на підтримку ЗСУ.

Окрім цього, Швеція надасть Україні нову партію протитанкової зброї, кулеметів і обладнання для розмінування на понад 1,5 млрд гривень .

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