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Швеция отвергла предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые "гарантии безопасности" в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Швеции.

Андерсон рассказала, что уже обсудила ситуацию в украине и вокруг нее с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.

Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые включают запрет на вступление Украины в НАТО. В Белом доме заявили, что не собираются отвечать на все предложения РФ.

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