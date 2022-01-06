Швеция отвергла предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые "гарантии безопасности" в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Швеции.
Андерсон рассказала, что уже обсудила ситуацию в украине и вокруг нее с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.
"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению... Международное право необходимо уважать и соблюдать. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать собственный выбор политики безопасности", - заявила она.
Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые включают запрет на вступление Украины в НАТО. В Белом доме заявили, что не собираются отвечать на все предложения РФ.