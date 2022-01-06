Швеция отвергла предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые "гарантии безопасности" в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Швеции .

Андерсон рассказала, что уже обсудила ситуацию в украине и вокруг нее с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.