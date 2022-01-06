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Швеція відкинула запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі

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Четвер 06 січня 2022 21:40
Швеція відкинула запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі Фото: Магдалена Андерсон, прем'єр Швеції (flickr.com/flickr-s)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон відреагувала на запропоновані Росією так звані "гарантії безпеки" в Європі. За її словами, Швеція сама вирішує свою політику та політику безпеки, а також з ким співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Швеції.

Андерсон розповіла, що вже обговорила ситуацію в Україна та навколо неї з президентом Фінляндії та готується до розмови з генеральним секретарем НАТО.

"Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню... Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки", - заявила вона.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки", які включають заборону на вступ України в НАТО. В Білому домі заявили, що не збираються відповідати на всі пропозиції РФ.

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