Швеція відкинула запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон відреагувала на запропоновані Росією так звані "гарантії безпеки" в Європі. За її словами, Швеція сама вирішує свою політику та політику безпеки, а також з ким співпрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Швеції.
Андерсон розповіла, що вже обговорила ситуацію в Україна та навколо неї з президентом Фінляндії та готується до розмови з генеральним секретарем НАТО.
"Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню... Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки", - заявила вона.
Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки", які включають заборону на вступ України в НАТО. В Білому домі заявили, що не збираються відповідати на всі пропозиції РФ.