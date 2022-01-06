Швеція відкинула запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон відреагувала на запропоновані Росією так звані "гарантії безпеки" в Європі. За її словами, Швеція сама вирішує свою політику та політику безпеки, а також з ким співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Швеції .

Андерсон розповіла, що вже обговорила ситуацію в Україна та навколо неї з президентом Фінляндії та готується до розмови з генеральним секретарем НАТО.