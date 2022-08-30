Швеция отказалась от вызова хоккеистов из российской КХЛ

Шведская хоккейная ассоциация решила отказаться от выступающих в России хоккеистов. Решение не имеет временных рамок и будет действовать до новых уведомлений функционеров.

"Этим решением мы посылаем мощный сигнал хоккейной Швеции и миру хоккея, поскольку речь идет о наших фундаментальных ценностях", – заявил глава ассоциации Андерс Ларссон.

На сезон 2022/23 шесть шведских хоккеистов имеют контракты с клубами КХЛ. Защитник Робин Пресс будет выступать за "Северсталь", голкипер Адам Рейдеборн и защитник Фредрик Клаэссон будут защищать цвета московского ЦСКА, вратарь Юхан Маттсон сыграет за "Автомобилист" из Екатеринбурга, защитник Виктор Сведберг остается в составе омского "Авангарда", а форвард Якоб Лилья бует выступать в составе "Динамо" из Москвы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российский хоккей оказался в изоляции. В частности, КХЛ покинули два клуба – финский "Йокерит" и рижское "Динамо". Кроме того, Россию лишили права на проведение ЧМ-2023, а национальную команду вместе с Беларусью выгнали из международных соревнований.