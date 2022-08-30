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Швеція відмовилася від виклику хокеїстів із російської КХЛ

Фото: Фредрік Клаессон (ліворуч) нескоро одягне джерсі збірної Швеції (silversevensens.com)
Автор: Антон Федорців

Шведських хокеїстів із контрольованої Росією Континентальної хокейної ліги (КХЛ) надалі не викликатимуть до збірних команд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

Шведська хокейна асоціація вирішила відмовитися від хокеїстів, які виступають у Росії. Рішення не матиме часових рамок і діятиме до нових сповіщень функціонерів.

"Цим рішенням ми надсилаємо потужний сигнал хокейній Швеції та світу хокею, оскільки йдеться про наші фундаментальні цінності", – заявив очільник асоціації Андерс Ларссон.

На сезон 2022/23 шестеро шведських хокеїстів мають контракти з клубами КХЛ. Оборонець Робін Пресс виступатиме за "Сєвєрсталь", голкіпер Адам Рейдеборн і оборонець Фредрік Клаессон захищатимуть кольори московського ЦСКА, воротар Юхан Маттсон гратиме за "Автомобіліст" із Єкатеринбурга, оборонець Віктор Сведберг залишається в складі омського "Авангарда", а форвард Якоб Лілья виступатиме за "Динамо" з Москви.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України російський хокей опинився в ізоляції. Зокрема, КХЛ покинули два клуби – фінський "Йокеріт" і ризьке "Динамо". Окрім того, Росію позбавили права на проведення ЧС-2023, а національну команду разом із Білоруссю вигнали з міжнародних змагань.

До слова, українські хокеїсти отримали особливий статус у Балтійській ОХЛ.

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