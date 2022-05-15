Швеция останется уязвимой без вступления в НАТО, - премьер-министр

Главным мотивом вступления Швеции в Североатлантический альянс стало нежелание оставаться единственной внеблоковой страной региона. Об этом рассказала глава шведского правительства Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Правительство Швеции стремится усилить сохранность страны. По мнению премьер-министра, Швеция оказалась бы "в очень уязвимом положении", останься единственной страной Балтийского региона вне НАТО.

Несмотря на заявленные намерения по вступлению в альянс, Андерссон осознает, что в процессе присоединения к Организации Североатлантического договора Швеция столкнется с рисками безопасности. На понедельник глава правительства запланировал визит в парламент для получения мандата на переговоры о совместном с Финляндией вступлении в НАТО.

В то же время США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения до вступления в альянс. В Пентагоне обеспокоены попытками России запугать оба государства за евроатлантические стремления.