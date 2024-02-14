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Швеція очікує, що Угорщина незабаром схвалить її вступ до НАТО

Середа 14 лютого 2024 11:50
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Швеція очікує, що Угорщина незабаром схвалить її вступ до НАТО Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Стокгольм очікує, що Угорщина незабаром схвалить шведську заявку на вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вітаємо той факт, що Туреччина завершила процес ратифікації, і очікуємо, що незабаром за нею піде Угорщина", - заявив він.

Угорщина - єдиний член НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу. Правлячі націоналісти посилаються на те, що вони називають необґрунтованими звинуваченнями Швеції в тому, що вона підірвала демократію в Угорщині.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина.

Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

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Швеція Угорщина НАТО
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