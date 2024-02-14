Швеция ожидает, что Венгрия вскоре одобрит ее вступление в НАТО

Стокгольм ожидает, что Венгрия вскоре одобри шведскую заявку на вступление в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы приветствуем тот факт, что Турция завершила процесс ратификации, и ожидаем, что вскоре за ней последует Венгрия", - заявил он.

Венгрия - единственный член НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. Правящие националисты ссылаются на то, что они называют необоснованными обвинениями Швеции в том, что она подорвала демократию в Венгрии.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, которые отказывались ратифицировать членство, были Турция и Венгрия.

Недавно турецкий парламент все же одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последним шагом является ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах до конца февраля.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента для того, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.

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