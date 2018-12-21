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Швеция объявила о высылке своего дипломата из РФ

Новости » Политика    21.12.2018 - 16:44
Швеция объявила о высылке своего дипломата из РФ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Решение было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два запроса РФ на выдачу дипломатических виз

Министерство иностранных дел Швеции объявило о высылке дипломата из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что власти РФ потребовали от одного из работающих в Москве шведских дипломатов покинуть страну. Так, представитель МИД Швеции пояснил, что решение о высылке было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два российских запроса на выдачу дипломатических виз.

При этом имя и должность высылаемого дипломата в МИД не назвали, отметив, что сожалеют о решении Москвы.

Напомним, власти Британии отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего дипломатические миссии России в Соединенном Королевстве не удается заполнить места, которые освободились после весенней высылки. По его словам, российское посольство в настоящее время практически пустует, там работает "с десяток сотрудников".

Ранее сообщалось, что более 700 российских богачей в Великобритании могут иметь проблемы с "визами инвестора" из-за планов Лондона сократить в стране влияние РФ, которая обвиняется в организации отравления Юлии и Сергея Скрипалей. 

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