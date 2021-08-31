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Швеция обновила правила самоизоляции для прибывших из-за границы

Автор: Анастасия Рокитна

Швеция обновила правила тестирования и самоизоляции для прибывших из-за границы. Невакцинированным прибывшим следует избегать контактов с другими людьми в течение одной недели после прибытия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Каждый, кто въезжает в Швецию из стран за пределами Скандинавии и не прошел полную вакцинацию, должен пройти два теста на COVID-19 по прибытии и изолироваться в течение одной недели после приезда.

Невакцинированным запрещено посещать магазины, пользоваться общественным транспортом или приглашать посетителей к себе домой. Они должны сдать два теста: один как можно скорее по прибытии и второй через пять дней после прибытия.

Дети до шести лет и люди, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Швецию, освобождаются от требований.

В то же время, даже полностью вакцинированные люди должны пройти тестирование, если у них возникают какие-либо симптомы вируса, независимо от того, были ли они недавно за границей.

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Швеция