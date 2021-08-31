Швеція оновила правила самоізоляції для прибулих з-за кордону

Кожен, хто в'їжджає до Швеції з країн за межами Скандинавії і не пройшов повну вакцинацію, повинен пройти два тести на COVID-19 після прибуття і ізолюватися протягом одного тижня після приїзду.

Невакцинованим заборонено відвідувати магазини, користуватися громадським транспортом або запрошувати відвідувачів до себе додому. Вони повинні здати два тести: один якомога швидше після прибуття і другий через п'ять днів після прибуття.

Діти до шести років і люди, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за два тижні до прибуття до Швеції, звільняються від вимог.

Водночас, навіть повністю вакциновані люди повинні пройти тестування, якщо у них виникають будь-які симптоми вірусу, незалежно від того, чи були вони недавно за кордоном.