Швеція навчає солдатів для передачі Україні машини глибинного розмінування

На початку 2023 року уряд Швеції вирішив передати Україні додаткову оборонну техніку. Однією з систем, включених до списку допомоги, була машина глибинного розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Швеції .

Наприкінці літа та восени минулого року курсанти з України перебували у Швеції для проходження навчання на машині глибокого розмінування.

Зазначається, що це не просто машина, а цілісна система. Система, яка потребує логістики, догляду та обслуговування.

Деталі навчання

Під час навчання студенти навчилися керувати всією системою. Вони продемонстрували високу готовність вчитися і нині освоюють систему, попри труднощі у вигляді швидкого темпу навчання, мовних бар'єрів і відмінностей у методології навчання.

Фото: Машина для розмінування (forsvarsmakten.se)

Інструктор повідомив, що студенти прибули на навчання з різними попередніми знаннями, і хоча були проблеми, зокрема з мовою, вони продемонстрували високий рівень навичок поводження з системою та її використання.

Необхідність цієї техніки в Україні

Міни не тільки створюють проблеми і ризики для бойових частин на фронті, вони також є серйозною проблемою для цивільного населення і відновлення важливих соціальних функцій, таких як сільське господарство та інфраструктура.

Машина глибокого розмінування сприятиме підвищенню ефективності та безпеки на об'єктах в Україні.

Інструктор додав, що набагато безпечніше й ефективніше керувати машиною мінними полями, ніж шукати вручну за допомогою тральщиків і кирок.

Як працює ця техніка

Машина глибокого розмінування шведського виробництва і створена на базі лісозаготівельної машини, шасі якої посилено для захисту водіїв від розривів мін, осколків і деяких видів обстрілів.

Керування машиною здійснюється за допомогою джойстика з кабіни, а спереду розміщений очисний агрегат з обертовими ланцюгами, який на великій швидкості вдаряється об землю на глибину до 40 сантиметрів. При виявленні міни вона розбивається або вибухає під дією обертових ланцюгів.

"Той факт, що за невеликої стартової дистанції ми маємо можливість змінити темп і перебудувати регулярні операції для проведення цього важливого тренування на підтримку України, - це те, чим я дуже пишаюся. Я хотів би подякувати персоналу, який старанно працював і зробив це можливим, а без підтримки всього гарнізону це було б неможливо", - сказав командир підрозділу в центрі боєприпасів і розмінування Total Defence полковник Ґьорґен Ларссон.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада повідомлялося, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

11 грудня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.