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Швеция направит Украине военную помощь на 95 млн евро: что в нее входит

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Стокгольм, Четверг 02 июня 2022 15:50
Швеция направит Украине военную помощь на 95 млн евро: что в нее входит Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (instagram.com annlindepolitiker)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро. В нее войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и снайперские винтовки, включая боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

По ее словам, пакет поддержки также включает средства для ВСУ.

"Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", - написала министр.

Напомним, США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

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