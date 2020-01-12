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Швеция направит в Иран спецгруппу для помощи семьям жертв самолета МАУ

Новости » В мире     12.01.2020 - 17:16
Швеция направит в Иран спецгруппу для помощи семьям жертв самолета МАУ
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Швеция также хочет получить доступ к расследованию инцидента

Министерство иностранных дел Швеции отправит в свое посольство в Иране специальную группу для оказания помощи в решении вопросов родственников жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает шведское радио.

Как сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, спецгруппе может понадобиться день или несколько дней для того, чтобы попасть в Иран.

"В их задачу входит оказать помощь консульству, например, в контактах с родственниками и взаимодействии с иранскими властями. Мы обсуждаем с другими министерствами и ведомствами окончательный состав этой группы", - сообщила министр.

Также она отметила, что для Швеции первоочередной задачей является возможность участия в расследовании, обеспечить возвращение останков погибших домой и компенсации родственникам.

Напомним, 8 января иранские военные по ошибке сбили двумя ракетами пассажирский самолет МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее РБК-Украина писало, что размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

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Новости Украины ИранШвецияавиакатастрофаМеждународные авиалинии Украины
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